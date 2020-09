"Provoca incidente con cinque feriti gravi, fugge e va a comprare la frutta": commessa conferma in aula

"Non conoscevo l'imputata ma ricordo che, quel giorno, entrò in negozio per acquistare delle prugne". Un'impiegata del centro commerciale nei pressi di Realmonte ricostruisce in aula i momenti immediatamente successivi al drammatico incidente stradale. Il processo, in corso davanti al giudice Giuseppe Sciarrotta, è quello a carico di Emanuela Magazzù, 74 anni, di Cattolica Eraclea, arrestata nel marzo del 2017 con l’accusa di avere provocato un grave incidente stradale, fuggendo e rifugiandosi per ore al centro commerciale nei pressi di Siculiana.

Lo scontro, con gravi conseguenze, tanto che uno dei cinque feriti (una delle vittime si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Fabio Inglima Modica) riportò la frattura di una vertebra, è avvenuto l’8 marzo di tre anni fa nella statale 115 fra Realmonte e Siculiana.

La settantenne, in sostanza, alla guida della sua Seat Leon, avrebbe fatto un sorpasso in un tratto dove era vietato, provocando il frontale con la Lancia Lybra dove si trovava un’intera famiglia che subì le conseguenze peggiori. All'identificazione dell'imputata si è arrivati attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza di un supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi l'impiegata del centro commerciale ha confermato di averla vista, come se nulla fosse accaduto, mentre cercava della frutta da acquistare. Si torna in aula il 12 novembre.