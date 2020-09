Eritreo investito e ucciso dopo la fuga da Villa Sikania, l'automobilista resta ai domiciliari

Il gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ieri, ha convalidato l’arresto dell’automobilista: A. C., 34 anni di Realmonte, accusato d'aver travolto ed ucciso l'eritreo di 20 anni che stava scappando dal centro d'accoglienza di Villa Sikania. L'uomo - indagato per le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga di conducente - resta agli arresti domiciliari.

L'incidente, lungo la statale 115, praticamente all'ingresso di Siculiana, si è verificato nella notte fra giovedì e venerdì.

Secondo l'accusa, formalizzata da carabinieri, polizia e Procura della Repubblica, il trentaquattrenne - alla guida di una Volkswagen Touareg - "subito dopo il sinistro, tentava la fuga ma veniva immediatamente bloccato e portato all’interno di Villa Sikania dal personale del reparto Mobile" che lo aveva inseguito.

Nell'incidente, oltre a perdere la vita il giovane immigrato che era sbarcato a Lampedusa e dal primo agosto era a Villa Sikania, sono rimasti feriti anche alcuni poliziotti. Uno - un assistente di trentaquattrenne in servizio al reparto Mobile - ha riportato gravi traumi e una frattura a tibia e perone, motivo per il quale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'assistente della polizia di Stato, in reparto, ha ricevuto la visita del procuratore capo Luigi Patronaggio, del prefetto Maria Rita Cocciufa e del questore Rosa Maria Iraci.