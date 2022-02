Incendio devasta un'abitazione di campagna: è mistero sulle cause della scintilla iniziale

Sono dovuti intervenire - e sono rimasti al lavoro per quasi due ore - i vigili del fuoco per domare, ieri sera, l'incendio che ha devastato una vecchia abitazione, sopra il cimitero, di Siculiana. La residenza era disabitata e quindi nessuno s'è fatto male. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento ancora non si sono pronunciati sulle cause del rogo. Non è escluso che possa essersi trattato di un incendio dalla matrice sia dolosa. Non è del resto più tempo di incendi stertaglie e i danni del fuoco sono risultati essere concentrati proprio sull'abitazione e non sul terreno circostante.

Non è escluso però nemmeno che possa essersi trattato eventualmente di un cortocircuito, questo naturalmente qualora in quella casa l'impianto elettrico fosse stato ancora attivo e funzionante. I carabinieri della stazione di Siculiana, intervenuti tempestivamente, stanno cercando di rintracciare i proprietari.