Inaugurato il monumento per la pace e l'accoglienza a Siculiana, il sindaco Zambito: "Finalmente abbiamo superato le barriere"

L’opera s’intitola “L’abbraccio” ed è stata realizzata dall’artista Salvatore Cipolla. Il prefetto Filippo Romano: "Questa città non fa parole ma fatti perché da tempo ospita con pazienza un'importante comunità di stranieri"

Siculiana ha un suo monumento dedicato alla pace e all’accoglienza. È stato inaugurato questa mattina. L’opera s’intitola “L’abbraccio” ed è stata realizzata dall’artista Salvatore Cipolla: è stata collocata nella piazzetta Caduti della Patria.

"Siculiana - ha commentato il sindaco Giuseppe Zambito - da anni è stata interessata dal fenomeno dei flussi migratori. Non sempre il rapporto fra la città e Villa Sikania è stato buono perché sono intervenuti paura, pregiudizio e altro. In questi tre anni abbiamo lavorato per fare cambiare le cose e adesso i ragazzi del centro frequentano le nostre scuola e qualcosa è davvero cambiato".

Così il prefetto Filippo Romano: "Siculiana fa i fatti perché da tempo ospita una comunità importante di stranieri. La cittadinanza ha mostrato molta pazienza perché spesso siamo costretti a mandare nel centro un numero consistente di stranieri e con scarso preavviso".

"L'opera - ha detto, invece, l'artista Salvatore Cipolla - è stata dettata dall'amore. In questo periodo di grande difficoltà nel mondo dovrebbe rappresentare il fiore all'occhiello".