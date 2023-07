Anziano sparisce da casa, l'appello sui social del sindaco: "Aiutateci a trovarlo"

"Dalle 12 di oggi non si hanno notizie del signor Ignazio Tabbone. La famiglia lo cerca disperatamente". Inizia così un post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. "Si invita chi ha notizie a comunicarle con urgenza ai familiari al 391 7616027 o tramite messaggio sul mio profilo social".

L'uomo sarebbe affetto da una patologia che non lo renderebbe pienamente autosufficiente. L'ultima volta è stato visto nella zona del Calvario, a Siculiana, intorno alle 13.

I carabinieri di Siculiana, come previsto in casi come questo, hanno iniziato le ricerche per riconsegnare al più presto l'uomo alla sua famiglia.