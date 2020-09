Migranti in fuga da Villa Sikania, rintracciati in 5: uno è finito in ospedale

Sono 5 i migranti scappati dal centro d'accoglienza Villa Sikania, di Siculiana, che sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Uno di loro è anche finito in ospedale, al "San Giovanni di Dio" per una sospetta frattura al piede. Le ricerche delle persone fuggite - sono circa 20 e non 40, secondo quanto rende noto la Prefettura di Agrigento, - sono andate avanti praticamente per l'intera notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La struttura di Villa Sikania, posta all'ingresso di Siculiana: praticamente a pochi passi dalla strada statale 115, è vigilata da un presidio di 44 uomini della forze dell'ordine e militari dell'Esercito. Già ieri sera sono stati inviati ulteriori rinforzi e delle ricerche dei fuggitivi si sono occupati anche le forze dell'ordine territoriali.