Ancora una fuga di migranti da Villa Sikania, i carabinieri bloccano 6 giovani

Ci risiamo. Proteste e fughe sono, di fatto, diventate sistematiche, praticamente all'ordine del giorno. Una ventina di immigrati, ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana, stamattina, sono riusciti - ed è stato l'ennesimo episodio - a scappare dalla struttura che, al momento, viene utilizzata come punto di sorveglianza sanitaria anti-Covid per quanti, minorenni soprattutto, sbarcano a Lampedusa.

I migranti, come da copione, prima erano saliti sul tetto dell'ex albergo di lusso per manifestare, ancora una volta, il loro desiderio di essere trasferiti. Poi, la fuga. I carabinieri - con tutte le pattuglie disponibili sul territorio - hanno rastrellato Siculiana e zone limitrofe e, per strada, sono riusciti a acciuffare 6 dei fuggitivi.

Le ricerche sono ancora in corso. Ieri ne erano scappati circa 15 e il giorno prima 7. Ma le proteste vanno avanti, ormai, da più giorni.