Micro fuga da Villa Sikania: scappano in quattro, due già bloccati dai carabinieri

Anche i due che mancano all'appello, e per i quali sono in corso le ricerche, erano in sorveglianza sanitaria anti-Covid

Quattro migranti sono riusciti, ancora una volta, a scappare dal centro di sorveglianza sanitaria anti-Covid "Villa Sikania". Due sono stati già acciuffati, lungo la statale 115, dai carabinieri che, immediatamente, sono riusciti ad individuare i fuggitivi. Per altri gli altri due (si tratta di minorenni non accompagnati che erano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid), che mancherebbero all'appello, sono ancora in corso le ricerche da parte delle forze di polizia.