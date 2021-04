Nuova vittima del Covid nella Siculiana in zona rossa, il sindaco: "Massima cautela"

Sono, secondo i numeri del primo cittadino, 7 i nuovi tamponi positivi e 36 i soggetti che sono attualmente in trattamento

"I dati sulla situazione Covid 19, purtroppo, non sono confortanti. Oltre a registrare la dipartita di un nostro concittadino, dobbiamo prendere atto di altri 7 soggetti positivi e di nessun guarito. Un quadro preoccupante che non deve e non può farci stare tranquilli".

A scriverlo sui social è il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. La città fino a domani sarà zona rossa: ad oggi i positivi sono 36, con 16 soggetti in quarantena fiduciaria, 7 guariti e 7 in attesa di tampone da parte dell’Asp.

"I numeri - continua Zambito - rappresentano un monito per quanti, ancora oggi, tendono a minimizzare e a sottovalutare la situazione. Salvaguardiamo noi stessi e le persone più fragili rispettando le regole, soltanto così possiamo contenere la diffusione del Coronavirus".