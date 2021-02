Boom di positivi a Siculiana, il sindaco: scuole chiuse, stop mercato, villette e parchi vietati

Il sindaco ha deciso. Scuole chiuse fino a martedì, stop al mercatino settimanale e divieto di ingresso, per 10 giorni, alle villette comunali, piazze, parchi, ma anche stazionamenti lungo le vie di Siculiana vietati. A farsi preoccupante sono infatti i contagi da Covid-19. In un paio di giorni si sono registrati ben 23 casi.

"Visto l'aumento dei casi di Covid-19 nel nostro Comune e la necessità di porre in essere azioni per il contenimento del virus, ho provveduto - ha spiegato Zambito - a sospendere lo svolgimento del mercatino settimanale di sabato 13 e a prevedere il divieto, per 10 giorni, di accesso alle villette comunali, piazze, parchi giochi, ma sarà vietato anche lo stazionamento presso le vie cittadine. Inoltre, ho disposto la chiusura delle scuole, da venerdì 12 a martedì 16 febbraio, - ha aggiunto il primo cittadino - per consentire il sopralluogo dei tecnici comunali, per programmare interventi migliorativi delle strutture e la sanificazione di tutti i plessi scolastici".