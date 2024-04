Settore in crisi per carenza idrica: annullato il "Festival dell'agricoltura"

Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo ha annunciato l'annullamento del "Festival dell’Agricoltura" previsto dal 23 al 26 maggio 2024 nella città Crispina.

"Questa scelta è stata presa, sia pur a malincuore, in segno di vicinanza agli agricoltori che si trovano ad affrontare una grave crisi idrica - dice Ruvolo -. La siccità sta mettendo a dura prova l’economia del territorio riberese, compromettendo le produzioni agricole e minacciando la sostenibilità economica dell’intera comunità. In un momento così critico, agiamo in modo fermo e solidale".

"La crisi idrica - continua il primo cittadino - che stiamo vivendo è senza precedenti, e gli agricoltori rappresentano l’anima sociale ed economica della nostra comunità. Annullando il festival dell’agricoltura, vogliamo dare un segnale forte: siamo al loro fianco, e insieme a loro lottiamo per la sopravvivenza della nostra terra, della nostra economia, del nostro benessere. In questa situazione eccezionale, la sola priorità è concentrare tutti gli sforzi per cercare di garantire l'accesso all'acqua per le famiglie e per le attività agricole, mettendo in campo ogni iniziativa al fine risolvere o almeno di mitigare la crisi idrica".