Siccità, dalla Protezione civile oltre 250mila euro per acquisto e manutezione delle autobotti

Circa 250mila euro in arrivo in provincia di Agrigento per la manutenzione delle autobotti in dotazione dei comuni e l'acquisto di nuovi mezzi da destinare al servizio di trasporto dell'acqua.

In particolare, un contributo da 83mila euro servirà per interventi di riparazione di otto autobotti comunali in provincia, mentre 173mila uro per l'acquisto di 3 nuovi mezzi che andranno ad Agrigento e San Giovanni Gemini.

Sono oltre 200 le istanze pervenute sino a oggi al dipartimento regionale in base alle modalità indicate dal dirigente generale Salvo Cocina e 109 gli interventi autorizzati già dal mese di maggio. Interventi che si inseriscono all’interno del Piano per l’emergenza idrica, per la cui realizzazione il presidente della Regione, Renato Schifani, è stato nominato commissario delegato.

Le somme sono così distribuite: 977 mila euro per riparare 98 autobotti, 389 mila euro per acquistarne 10 usate e 167 mila euro per comprarne una nuova.