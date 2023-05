Si rifanno le strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele, auto incolonnate e disagi per la viabilità

Operai al lavoro in piazza Vittorio Emanuele, sul lato Prefettura e comando provinciale dei carabinieri. Sono in corso di rifacimento le strisce pedonali, che garantiscono l'attraversamento della strada, in un punto della città decisamente caotico. I lavori predisposti da palazzo dei Giganti, per migliorare la circolazione stradale e scongiurare rischi, al momento stanno incidendo - e anche pesantemente - sulla viabilità.

Incolonnamenti si registrano, al momento, tanto lungo la carreggiata che dal santuario di San Calogero sale verso le Poste centrali, tanto nel senso opposto. Gli automobilisti, inevitabilmente, all'inizio si spazientiscono. Rabbia che cala nell'esatto momento in cui si intravedono gli operai e i macchinari piazzati fra la Prefettura e la caserma "Biagio Pistone". Si trattava però di interventi più che necessari visto che le vecchie strisce pedonali erano ormai scomparse del tutto.

Più automobilisti hanno comunque obiettato: "Questi sono lavori che si fanno di notte, non certamente in orari di punta e in un punto strategico come questo!!".