Si presenta in banca, si spaccia per un'altra persona e incassa 1.500 euro, 42enne denunciata

Si presenta in banca, spacciandosi per un’altra persona, e incassa 1.500 euro. E’ una quarantaduenne l’agrigentina che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per truffa e sostituzione di persona. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono appunto riusciti a ricostruire cosa era accaduto in un istituto di credito del centro di Agrigento. Ma non è finita. A quanto pare vi sarebbero ulteriori attività investigative in corso. E non è escluso che possano anche esservi nuovi, ulteriori, sviluppi.

L’agrigentina, nei giorni scorsi, s’è presentata, con nonchalance, in banca ed ha effettuato, spacciandosi appunto per un’altra persona, un prelievo da 1.500 euro. Non è ben chiaro – o almeno non è stato reso noto – come mai nessuno le abbia chiesto, un passaggio procedurale obbligatorio, i documenti di riconoscimento. Potrebbe aver fornito documenti falsi? Non è escluso visto che gli è stato consentito il prelievo di denaro. Non filtra però, al riguardo, nessuna indiscrezione da parte dei poliziotti che stanno, appunto, continuando l’attività investigativa.