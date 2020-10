Si intrufolano in una casa del centro, beccati: arrestato un 19enne esagitato

I poliziotti hanno denunciato due uomini che lo scorso mese di settembre, - approfittando dell’assenza temporanea dei proprietari di casa - si sono intrufolati dentro un’abitazione del centro citta. Gli agenti del commissariato di Canicattì si sono messi sulle tracce dei due malviventi. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto in concorso.

Inoltre, ieri pomeriggio a Canicattì, la polizia ha arrestato in arresto il 19enne P. G. in atto sottoposto a misura di sicurezza presso una comunità del posto. L'uomo si è reso colpevole per i reati "furto aggravato e lesioni, durante l'espiazione della misura in comunità aveva manifestato comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli operatori della struttura, rendendosi inoltre protagonista di numerosi allontanamenti arbitrari". Il 19enne è stato arrestato e dovrà scontare la pena in carcere per 30 giorni.