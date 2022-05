“Si allontanarono dall’ufficio per prendere il caffè al bar”: assolti due impiegati comunali

I video registrati in incognito dai carabinieri li avevano immortalati mentre si allontanavano arbitrariamente dall’ufficio per andare al bar e prendere il caffè.

Una quindicina di episodi in due anni che gli erano costati il coinvolgimento in una maxi operazione anti assenteismo al Comune di Palma di Montechiaro.

Otto anni dopo la vicenda si conclude con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il verdetto è stato emesso dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino.

Sul banco degli imputati due dipendenti dell’ufficio tecnico: Maria Rosa Geluardi e Fabio Nicoletti.

Secondo quanto ipotizzato dalla procura, che aveva chiesto la condanna di entrambi a un anno e 2 mesi di reclusione per l’accusa di truffa e violazione della legge speciale sul pubblico impiego, si sarebbero allontanati arbitrariamente, per pochi minuti, per andare al bar a prendere il caffè.

“Una condotta del tutto inoffensiva - hanno sostenuto i difensori, gli avvocati Francesco Scopelliti, Loredana Gueli e Giuseppe Nicoletti -, un’assenza di pochi minuti non crea alcun danno all’ente”.