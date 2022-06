Si addormenta in macchina dopo una serata in discoteca e gli rubano il cellulare: vittima un 28enne

Si addormenta in macchina, lasciando il finestrino aperto, dopo una serata in discoteca e qualcuno, approfittando proprio di quel finestrino aperto, gli ruba il telefono cellulare. Trasferta milanese "amara" per un ventottenne agrigentino che ha formalizzato, a carico di ignoti, la denuncia alla Questura della città dei Templi. Ad essere arraffato e portato via è stato un telefono cellulare d'ultima generazione.

Il ventottenne agrigentino - secondo quanto riferito all'ufficio Denunce della Questura - dopo aver trascorso una serata di divertimento in una discoteca di Milano, dove s'era momentaneamente spostato, all'uscita dal locale, praticamente sfinito, s'è addormentato in macchina: su una Audi. Ha commesso però la leggerezza di lasciare il finestrino della vettura aperto. Ed è proprio grazie a quel finestrino che qualche delinquente è riuscito a portar via il telefono cellulare del ragazzo.

I poliziotti della Questura di Agrigento hanno, naturalmente, già trasmesso la denuncia ai colleghi del commissariato di zona competente del capoluogo lombardo.