Vuole fare shopping al mercato per risparmiare, ma qualcuno le ruba il borsellino: nuovo borseggio in piazzale La Malfa

Va al mercato di piazzale Ugo La Malfa e mentre gira per le bancarelle qualcuno riesce, senza essere visto, né sentito, a borseggiarla. Il malvivente, dalla mano "dolce", è riuscito ad aprire la borsetta della cinquantenne agrigentina e a tirar via il borsellino, senza che la cinquantenne agrigentina s'accorgesse di nulla. La scoperta è stata però fatta nell'esatto momento in cui la donna si stava accingendo a pagare quello che aveva scelto da una bancarella. Ha rovistato, e anche con nervosismo, la cinquantenne ed ha, suo malgrado, scoperto che il borsellino - con all'interno poco più di 50 euro e tutti i suoi documenti, oltre a bancomat e carte di credito - non c'era più.

La vittima del furto, si tratta dell'ennesimo caso che si registra durante il mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa, s'è rivolta ai poliziotti dell'ufficio Denunce ed ha raccontato cosa le era successo. Gli agenti hanno avviato le indagini, ma non sarà per niente semplice. Non ci sono, purtroppo, telecamere di videosorveglianza su quell'area e nessuno avrebbe appunto visto nulla di sospetto.

Non è escluso - ma non può esserci nessuna certezza investigativa - che la "mano" sia sempre la stessa, ossia quella di chi ha messo a segno altri furti analoghi in danno di donne che al mercato si erano recate soltanto per comprare qualcosa cercando di risparmiare.