"Occupano alloggi dei custodi comunali": firmate due ordinanze di sgombero

Vivevano dentro strutture comunali probabilmente da lungo tempo senza che nessuno li avesse mai scomodati, nonostante i beni occupati (in modo ritenuto illegittimo) si trovassero a poche centinaia di metri in linea d'aria dal Comando della polizia locale.

Nella giornata di oggi il Comune, attraverso il settore Patrimonio, ha adottato due provvedimenti di sgombero che vanno ad interessare due nuclei familiari "pizzicati" questa estate all'interno delle case del custode a servizio del campo di tennis e del Parco del Mediterraneo di Villaseta. I controlli, appunto, erano stati condotti mesi fa ma solo ora, grazie ad una nuova guida burocratica del settore, si sta iniziando ad adottare i provvedimenti amministrativi dovuti.

Un esempio è quanto firmato sempre oggi a carico di un locale di Punta Bianca, anch'esso oggetto di controlli nei mesi caldi.

I due nuclei familari (uno dei quali, pare, viva lì da ormai alcuni anni) si sono visti adesso recapitare delle ordinanze di sgombero e avranno 15 giorni per il rilascio dell'immobile occupato. Se entro 30 giorni dalla firma del provvedimento non lasceranno quella che è stata finora casa propria, si provvederà con interventi coattivi.

Non solo, ma gli occupanti si vedranno più avanti recapitare una richiesta di pagamento di una indennità di occupazione o in generale una richiesta di quanto dovuto in favore del Comune per l'uso e il godimento dell'immobile. Nel provvedimento non si fa cenno, inoltre, ad eventuali servizi a rete: luce e acqua a chi erano intestati?

Certo è che si tratta di alloggi a servitù di strutture che si trovano in stato di abbandono praticamente totale da anni che il Municipio potrebbe adesso puntare ad assegnare con bandi e procedure pubbliche.