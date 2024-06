"Favoreggiamento della prostituzione: assolto trentottenne

"Il fatto non sussiste". Ad assolvere il 38enne romeno, già condannato a 2 anni di reclusione e 400 euro di multa per l'accusa di favoreggiamento della prostituzione, sono stati i giudici della terza sezione della Corte d'appello di Palermo. Il procuratore generale, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado per Vasile Alin Pislaru, ma la Corte d'appello lo ha invece, come detto, assolto. Pislaru e un altro imputato erano stati già assolti, dal tribunale di Sciacca, dall'accusa di tentata violenza sessuale. Questa parte della sentenza non era stata impugnata.

I fatti contestati risalgono al marzo del 2016 e - secondo l'accusa - si erano svolti tra Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belìce.