Immigrazione

"Schiavizzava i migranti con il sogno del permesso di soggiorno", deve scontare 10 anni: arrestato

Cumulo di pene per il 45enne anche per lesione personale aggravata, rapina, minaccia, porto di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e per procurato ingresso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina