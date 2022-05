Individuarono autori dello “sfregio” alla Scala dei Turchi, La Rovere: “L’amore per l’uniforme trasforma il senso del dovere in volere”

In appena 48 ore sono riusciti ad assicurare alla giustizia i presunti responsabili dello “sfregio” alla Scala dei Turchi dello scorso gennaio, quando la scogliera di marna bianca venne imbrattata con polvere di ossido di ferro di colore rosso: era come se sanguinasse. Un gesto che fece indignare il mondo intero, non solo la comunità di Realmonte. Oggi, a pochi mesi di distanza dal fatto e con la scogliera di marna bianca che si presenta con tutto il suo candore (grazie all’intervento della Protezione civile, dei volontari e di semplici cittadini venne ripulita in un batter d’occhio), la città di Realmonte ha voluto conferire a 3 rappresentanti dell’Arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria come testimonianza di gratitudine e di stima per l’eccezionale lavoro d’indagine portato a termine in tempi record.

La cittadinanza onoraria è stata conferita al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri, al maggiore Marco La Rovere, comandante della compagnia di Agrigento e al luogotenente Antonio Ditto che è il comandante della stazione di Realmonte. Un riconoscimento anche a Vincenzo Cottone della protezione civile e numerose pergamene a tutti coloro che si sono spesi per restituire immediatamente la Scala dei Turchi alla collettività perfettamente ripulita dopo il vile “sacrilegio”

Dell'attività investigativa - acquisendo decine di filmati degli impianti di videosorveglianza ed effettuando una raffica di perquisizioni e verifiche fra Realmonte e Favara, passando anche per Porto Empedocle ed Agrigento - si è occupato il maggiore Marco La Rovere che, visibilmente emozionato, ha parlato di “amore per l’uniforme che trasforma il senso del dovere in volere, nel volere a tutti costi, sia per amor proprio che per amore della propria terra ad individuare i responsabili di un gesto simile”. I militari dell'Arma vennero coordinati dall'allora procuratore capo Luigi Patronaggio.

Noi siamo l’arma della gente e quel maledetto 8 gennaio abbiamo risposto al tentativo di omicidio della Scala dei Turchi. La maggior parte degli agrigentini hanno preso coscienza dell’immenso patrimonio del territorio. Noi proteggiamo sia l’individuo che l’ambiente e la cultura e abbiamo accanto a noi tanta gente che combatte a nostro fianco.