A colpi di mazza sfonda il parabrezza e danneggia il cofano dell'auto di un 58enne: avviate indagini

Non è stato un raid vandalico, non uno di quelli in cui viene "ricamata" la carrozzeria. Ma un danneggiamento mirato. Ad essere presa di mira - ed è stata solo quella - è stata la macchina, una Fiat Punto, di proprietà di un senegalese cinquantottenne, da tempo residente regolarmente ad Agrigento. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, gli ha sfondato il parabrezza e ammaccato, pesantemente, il cofano. Verosimilmente lo ha fatto con una mazza o con qualche asse di ferro.

E' accaduto tutto in pieno centro storico, nei pressi della cattedrale di San Gerlando.

L'uomo, fra incredulità e rabbia, ha presentato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno subito avviato le indagini. Scontato - si tratta ormai di routine investigativa - che, quale primo passo, sia stato mosso quello di verificare l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. Naturalmente servirà tempo per capire se l'autore del danneggiamento aggravato sia stato identificato, e naturalmente denunciato, o meno.