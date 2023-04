Sfondano la porta d'ingresso e rubano i soldi lasciati nel registratore di cassa: furto in pieno giorno al supermercato

Sfondano la portano la porta principale d'ingresso con un mezzo destinato al trasporto merci, entrano all'interno del supermercato Carrefour di via Imbornone e rubano, dal registratore di cassa, 1.500 euro. Criminali in azione, e non nel cuore della notte, ma durante la chiusura del primo pomeriggio, a Ribera. Ladri che hanno determinato un danno complessivo, all'attività commerciale, di oltre 2 mila euro.

A presentarsi alla caserma dei carabinieri, subito dopo aver fatto la scoperta del furto aggravato, è stato il titolare del supermercato: un commerciante quarantaquattrenne. L'uomo ha formalizzato una denuncia di furto a carico di ignoti e i militari dell'Arma, avvisando la Procura, hanno avviato le indagini. Non filtrano indiscrezioni sui passi investigativi dei carabinieri, così come sull'eventuale presenza, o meno, di impianti di videosorveglianza che potrebbero, inevitabilmente, dare un rapido input all'inchiesta che è volta all'identificazione dei balordi.