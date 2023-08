Sfonda la porta di casa di una 94enne e viene bloccato dai carabinieri: 25enne denunciato

Voleva rubare? O occupare abusivamente quell'abitazione? Questi gli interrogativi che si sono posti, e continuano a farlo, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Canicattì che sono intervenuti in contrada Rinazzi e che hanno bloccato un venticinquenne, disoccupato, sorvegliato speciale e sottoposto all'obbligo di dimora.

Il giovane, approfittando dell'assenza della padrona di casa: una pensionata 94enne, ha sfondato la porta d'ingresso della casa e s'è intrufolato. Il fulmineo intervento dei militari dell'Arma non gli ha però lasciato alcuna via di fuga. Il canicattinese è stato infatti bloccato, identificato e denunciato per le ipotesi di reato di violazione di domicilio e violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sottoposto a perquisizione, il venticinquenne non è stato trovato in possesso né di oggetti di valore, né di denaro.