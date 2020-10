Via Unità d'Italia, servirà mezzo milione per far tornare le famiglie in casa

Incendio di via Unità d'italia, a distanza di alcuni mesi famiglie ancora sgomberate e conto salatissimo da pagare per riportare la situazione alla normalità.

A fare i conti è il quotidiano La Sicilia. In particolare, stima il quotidiano catanese, servirebbero 150mila euro per la rimozione delle macerie e la bonifica dalla plastica bruciata e dagli altri materiali combusti nello spaventoso rogo che, fortunatamente, non contò feriti, e più 400mila euro per ripristinare l'edificio danneggiato dalle altissime temperature raggiunte nel magazzino occupato da un'azienda di materiali plastici.

Solo compiuti questi passaggi si potrà effettivamente revocare l'ordinanza e consentire alle famiglie di tornare a casa.