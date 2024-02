Peppe Nappa saluta il Carnevale: bagno di folla a Sciacca per la sfilata conclusiva

Il carro allegorico “Le false verità” dell'associazione “La nuova isola” si è aggiudicato l'edizione 2024 del Carnevale di Sciacca. Anche in occasione della sfilata conclusiva, il circuito di via Allende, nel quartiere Perriera, è stato meta di migliaia di visitatori.

Balli, canti e lo street-food hanno fatto da cornice ad una delle rassegne carnascialesche più importanti d'Italia. Lo scorso anno, per motivi di sicurezza, la kermesse aveva dovuto lasciare il tradizionale percorso che vedeva i carri sfilare lungo le vie del centro storico. Nonostante le iniziali polemiche per il trasferimento obbligato in via Allende, il nuovo circuito è stato gradualmente accettato anche dai saccensi più “conservatori”. Tra i temi affrontati quest'anno dai carristi, anche quello delle fake news che si è appunto aggiudicato il concorso. Buona affluenza di pubblico anche per il museo del Carnevale che, poco distante dal palco di via Allende, è rimasto aperto per tutta la durata della manifestazione.

Il Carnevale di Sciacca si è chiuso con un bilancio estremamente positivo. Nell’arco dei quattro giorni sono state registrate oltre 90.000 presenze di cui più di 35.000 biglietti venduti a un pubblico di non residenti a Sciacca. Grande soddisfazione da parte dalla società Futuris Srls, che a dicembre si era aggiudicata il bando per l’organizzazione della kermesse. Incredibilmente apprezzate dai partecipanti la bellezza e la qualità dei carri allegorici che si sono esibiti per i quattro giorni nel circuito e sul palco di Via Allende. Riscontro molto positivo anche per le novità di quest’anno, tra cui lo spettacolo pomeridiano dei carri allegorici e dei gruppi mascherati sul palco, le tribune, il kids village dedicato ai bambini, la nuova area food, il luna park e il secondo palco TicketSms Stage.

