"Sferrò una coltellata alla mano della mamma perché voleva i soldi per la droga": 27enne ai domiciliari in comunità

L'arresto è stato convalidato. E il giudice Francesco Provenzano ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità per tossicodipendenti. Il caso è quello del ventisettenne di Licata che, nei giorni scorsi, era stato arrestato dai poliziotti del commissariato cittadino per le ipotesi di reato di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Il ragazzo, nei giorni scorsi appunto, aveva afferrato un coltello e minaccia di morte la mamma che non voleva dargli i soldi per comprare la droga. La donna è stata aggredita e colpita alla mano sinistra. L'arresto, in quasi flagranza, è stato appunto effettuato dai poliziotti del commissariato cittadino, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, che non appena raccolto l'Sos sono accorsi immediatamente.

Il legale di fiducia dell'indagato, l’avvocato Gaspare Lombardo, nei prossimi giorni chiederà un piano per far partecipare il ventisettenne ad attività esterne.