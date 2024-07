Settimana rovente con temperature sopra la media, gli esperti: “Il caldo si sentirà anche di notte”

Al via una settimana di caldo molto intenso con temperature anche di 10 gradi sopra la media. Il caldo sarà eccezionale - spiega Francesco Nucera di 3bmeteo.com - a causa di masse d'aria provenienti dal Nord Africa. Questa ondata di caldo si distinguerà non solo per l'intensità, ma anche per la durata prolungandosi per almeno 7 giorni.

Nelle zone interne i termometri potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi mentre le temperature massime oscilleranno generalmente tra i 34 e i 36 gradi su molte località. Anche le coste, nonostante la brezza marina, non saranno risparmiate dall’umidità rendendo l'atmosfera afosa e le giornate particolarmente torride. Il picco sarà raggiunto a metà settimana.

Il caldo, inoltre, si avvertirà anche di notte con temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 23 gradi. Nei centri urbani le temperature notturne potrebbero stabilizzarsi intorno ai 25-26 gradi.

Questa intensificazione delle ondate di caldo sul Mediterraneo, osservata già dagli anni 2000, è dovuta a un cambiamento nella circolazione estiva. L'anticiclone delle Azzorre si è spostato verso le Bermuda mentre gli anticicloni africani risalgono con più frequenza verso nord cambiando il volto all'estate mediterranea”, conclude l'esperto di 3bmeteo.