Sette cuccioli in un sacchetto della spazzatura lanciati nella fognatura: salvati appena in tempo

Sette cuccioli, appena nati, sono stati buttati all'interno di un sacchetto della spazzatura in un dirupo, nella periferia di Favara. Una donna che, per caso, passava al volante della sua auto li ha sentiti guaire ed ha subito chiamato i volontari del rifugio Hope. "Abbiamo dovuto far intervenire i vigili del fuoco per poterli prendere, si trovavano troppo in profondità" - racconta una volontaria del rifugio - .

Il sacchetto di spazzatura, con all'interno i sette cuccioli appena strappati alla madre, era stato lanciato nello scolo delle fogne. "Ma la vita è più forte anche dello schifo che certi esseri umani hanno al posto del cuore" - hanno commentato dal rifugio - .