Settantanove migranti della “Allegra” sbarcano a Porto Empedocle, il sindaco: "Preoccupati e non solo per il Covid"

Settantanove migranti sono sbarcati dalla nave quarantena Allegra e sono stati trasferiti in pullman verso strutture di altre province. In serata altri 29 minori non accompagnati arriveranno col traghetto di linea e saranno trasferiti con lo stesso mezzo.

Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, presente sulla banchina al momento dello sbarco dalla Allegra, protesta per la scelta di indirizzare la nave quarantena da Palermo al porto agrigentino.

"Non vorrei che si trattasse di una questione legata a problemi di ordine pubblico e di terrorismo”. Questa, ai microfoni di AgrigentoNotizie, è l’ipotesi del sindaco sulla scelta di spostare dal porto di Palermo la nave quarantena "Allegra" .

La nave quarantena "Allegra" ha attraccato: al via lo sbarco di 70 tunisini

"Quanto successo a Nizza – ha aggiunto il primo cittadino – è un ulteriore motivo di apprensione, anche per questa città. Non vogliamo assolutamente che si perpetui questo uso – ha detto ancora il sindaco Carmina – che il problema immigrazione venga ghettizzato a Porto Empedocle. Siamo una città che ha diritto di vivere di un’economia turistica legata alle navi da crociera, non vogliamo essere penalizzati rispetto a tutto il resto d’Italia”.