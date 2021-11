Codacons: "Personale extra contratto viene usato per pulire la città, quanto ci costa?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da alcune mattine un gran numero di operatori ecologici affolla alcune zone della città, questo personale viene impiegato nella pulizia della città, come sono state assunte queste persone? Con che tipo di contratto? Da chi e con quale criterio, visto che indossano indumenti delle ditte che detengono il contratto di igiene ambientale? Quante unità extra contratto vengono oggi utilizzate per la pulizia della città? Sembrerebbe che ad Agrigento il servizio di pulizia della città venga pagato più volte!!! Chi retribuisce il personale assunto a tempo determinato ed impiegato nella pulizia della città in questo momento e con quali fonti? (giusto che la città sappia che oggi per pulire la città viene impiegato personale extra contratto assunto a tempo determinato). Agrigento, la città dove chi amministra non conosce il significato delle parole "Trasparenza" e "Programmazione".