Poste Italiane, a Comitini arrivano le cassette modulari per il servizio di recapito

Poste Italiane ha installato e assegnato ai cittadini nelle zone di contrada del comune di Comitini, alla presenza del sindaco Luigi Nigrelli, dodici nuove cassette modulari.

Lo scopo di questa nuova iniziativa è quello di garantire un servizio di recapito regolare facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza.

Il sistema delle cassette modulari, già realizzato in diversi comuni della Sicilia, è stato studiato proprio per venire incontro a quanti sono domiciliati in zone prive di toponomastica con la difficoltà di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo.

Ognuno dei quattro blocchi installati contiene più cassette postali, a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali nelle contrade più popolate: Priore, Rovitello-Crocilla, Fiumarazza, Serra Palermo e Punta Orto.

"Presto - garantisce il sindaco - verranno soddisfatte anche tutte le altre richieste pervenute in questi giorni. Ringrazio Poste Italiane per la disponibilità e la collaborazione mostrate al fine di risolvere questa problematica”,