Postaonline, al via un nuovo servizio: si potranno spedire lettere, raccomandate e telegrammi dallo smartphone

Poste Italiane presenta Postaonline, il nuovo servizio per i cittadini della provincia di Agrigento che potranno adesso spedire raccomandate, lettere e telegrammi direttamente dal proprio pc o smartphone 24 ore su 24, anche con invii multipli. Ad occuparsi di stampa, imbustamento e consegna al destinatario sarà direttamente Poste.

Per utilizzare Postaonline è sufficiente effettuare la registrazione, eseguire l’accesso dal sito Poste.it e pagare con Postepay o con Conto BancoPosta. A disposizione dei clienti anche una serie di servizi aggiuntivi: Archivio, per tenere traccia per 6 anni di tutti i dati delle spedizioni effettuate, Rubrica Online, per memorizzare gli indirizzi dei destinatari utilizzati più frequentemente con una funzione di verifica automatica della completezza e esattezza di indirizzo e Cap e Invii Multipli, per inviare la stessa comunicazione a più destinatari con una sola operazione.