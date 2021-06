Acqua, ancora disservizi: rubinetti a secco a Ribera, Sciacca e Calamonaci

Ancora una volta disservizi in vista da un punto di vista idrico per la nostra provincia. La gestione commissariale, infatti, comunica che nella giornata di oggi i propri operatori hanno accertato lo spegnimento del sollevamento idrico 'Verdura' a servizio dei serbatoi dei comuni di Ribera e Calamonaci. Si è provveduto a ripristinare la funzionalità dei serbatoi, ma al momento l'acqua accumulata non è sufficiente per garantire il servizio anche a Ribera.

Inoltre, nella giornata di domani, dalle 8.30 alle 16.20 verrà disattivata la fornitura idrica dei pozzi Carboj di Sciacca. "Tale inconveniente potrebbe, di conseguenza - dice un nota - non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste nei giorni 23 e 24 giugno".