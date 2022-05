"Parametri non conformi nell'acqua erogata": stop alla fornitura in città

Ancora una volta si registrano valori anomali nell'acqua erogata in città. Nella giornata di oggi il Comune di Agrigento ha infatti emesso una specifica ordinanza che vieta l'utilizzo del liquido in via Enzo Ferrari al numero civico 7.

In attesa dell’adozione dei provvedimenti atti ad eliminare il problema dal punto di vista igienico sanitario, quindi, stop all'erogazione finchè il problema non sarà eliminato.