Crisi idrica, il sindaco di Cammarata: "Anche da noi l'acqua è turnata"

"A Cammarata l'acqua non è mai stata fornita ogni giorno, nemmeno nelle annate piovose. La distribuzione idrica avviene ogni tre giorni con erogazioni di circa due ore".

E' un intervento netto quello del sindaco Giuseppe Mangiapane dopo che in un articolo riportato nella giornata di ieri da Ansa.it, era stato citato il suo comune come esempio di un sistema paradossale, con Cammarata luogo in cui la dotazione idrica abbonda a San Giovanni Gemini - centro adiacente - luogo in cui invece si vive la sete. La differenza tra i due centri il fatto che il primo gestisce in autonomia la risorsa idrca e il secondo che invece si affida ad Aica.

"A San Giovanni - dice Mangiapane - dopo le recenti riduzioni, l'acqua viene erogata due volte a settimana per circa quattro ore, rispetto alle tre volte a settimana come avveniva prima della riduzione imposta dall'autorità competente. Questo, fortunatamente, non ha causato alcun disagio, il che indica una cattiva gestione da parte di Aica negli anni passati. Ciò suggerisce che si erogava più acqua del necessario a San Giovanni, cosa che avviene ancora oggi in alcuni comuni gestiti da Aica che hanno turni giornalieri di 5 ore, con il risultato di far soffrire gli agrigentini".

Mangiapane, inoltre, chiede di puntare l'attenzione non sulla durata dei turni, ma sulla quantità d'acqua erogata, "che a Cammarata purtroppo è esigua, il minimo necessario", tanto che il comune montano questo inverno "per soddisfare le esigenze, ha acquistato acqua da Siciliacque (8 litri al secondo) a causa del prosciugamento della principale fonte, 'San Michele' cosa che non avviene più per le note difficoltà di Siciliacque".

La preoccupazione principale del sindaco che si possano "fomentare gli animi, cosa molto pericolosa in un momento in cui le aziende agricole di Cammarata, nonostante i nostri sforzi, percorrono chilometri con i propri trattori per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per la sopravvivenza dei propri animali, rischiando di vedere vanificati anni di sacrifici e investimenti".

Ma non solo, Mangiapane denuncia come ad oggi Aica stia lasciando inutilizzati alcuni pozzi in territorio di San Giovanni Gmini, che "prima della consegna delle reti al gestore unico fornivano l'acqua necessaria a tutto l'abitato e che andrebbero urgentemente ripristinati. È necessario anche segnalare l'incapacità di Aica di acquistare autobotti per San Giovanni Gemini e di attuare riduzioni nella fornitura idrica, se non necessarie, anche in tempi di non crisi, perché l'acqua è una risorsa preziosa che va tutelata a prescindere dalla crisi, se vogliamo essere seri".