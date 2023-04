Servizio idrico, Aica e consulta in Prefettura: si cerca di sotterrare "l'ascia di guerra"

Non è stato il più sereno degli incontri ma, dicono i partecipanti, si spera quantomeno di aver gettato le basi per un futuro confronto tra gestione, istituzioni e associazioni di categoria.

Il vertice questa mattina in Prefettura sul servizio idrico, infatti, aveva uno scopo primario: rispondeva alle sollecitazioni avanzate dalla Consulta delle associazioni sulla scarsa trasparenza nella procedura di costituzione del Cda. E' stata però occasione, per volontà dello stesso prefetto Cocciufa, per mettere finalmente intorno allo stesso tavolo presidenza, vertici tecnici di Aica e tutte le varie anime del fronte per la difesa dei consumatori e dell'acqua pubblica.

Non potevano non esserci frizioni, ovviamente, ma i temi trattati sono stati innumerevoli: dai comuni ancora senza sistemi di misurazione dell'acqua fornita ai cittadini (che pagano un'irrisoria tariffa forfettaria), alla dotazione del personale (nel nuovo piano del fabbisogno sono previsti 25 nuovi ingressi nel triennio), una scarsa comunicazione tra Aica e la Consulta delle associazioni e soprattutto la situazione economica dell'azienda idrica.

Dal prefetto è arrivato un appello alla collaborazione e alla partecipazione, evitando divisioni e scontri continui che alimentano sfiducia nei cittadini.