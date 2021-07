Futuro del servizio idrico, la soluzione sembra vicina: entro oggi la firma del nuovo accordo con Aica

Sembrano essersi diradate, almeno al momento, le dense nuvole nere che fino a ieri mattina aleggiavano sull'ATI Idrico di Agrigento.

Aica, la nuova società consortile, sarebbe ormai prossima alla possibilità di siglare un accordo con la curatela fallimentare che cura la gestione di Girgenti Acque e Hydortecne dopo due giorni di forti tensioni. A monte di tutto un vero e proprio "braccio di ferro" sull'affitto del ramo d'azienda delle società che permetteranno alla Consortile di avviare nell'immediato - già da lunedì - le proprie attività.

Le condizioni poste dal Tribunale apparivano infatti troppo restrittive e pesanti per i sindaci, sia per quanto riguarda il pagamento del canone mensile per il nolo che per vari obblighi che la gestione fallimentare avrebbe voluto porre in carico all'Aica.

La firma davanti al notaio dovrebbe arrivare stamattina, aprendo così ad un nuovo corso che comunque non potrà avere una durata indeterminata: lAica dovrà iniziare a camminare con le proprie gambe il prima possibile, anche per evitare che presto ci si trovi nuovamente dinnanzi ad un'emergenza da gestire.