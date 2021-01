Nuova rottura alla condotta Voltano, salta la fornitura idrica in diversi comuni

Disagi in vista fintanto che le operazioni di riparazione non saranno concluse: l'ipotesi è che tutto possa concludersi entro domani

Guasto alla condotta Voltano in territorio di Santo Stefano di Quisquina, diversi comuni resteranno a "secco" fino al termine dei lavori.

Ad annunciarlo è la gestione commissariale del Servizio idrico. Previsti quindi "slittamenti o limitazioni sulla turnazione" per oggi e domani ad Agrigento (limitatamente però alla zona industriale e ai quartieri di San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia e alle zone fornite dal serbatoio di Madonna delle Rocche), Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e per le utenze Voltano.