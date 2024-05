Salvataggio sulle spiagge, stanziato contributo per i comuni: domande entro il 15 giugno

Pubblicato il bando regionale che assegna contributi per la vigilanza e il salvataggio nelle spiagge libere. La somma a disposizione dei comuni delle zone rivierasche è di un milione di euro.

Per legge il servizio andrebbe garantito dalle 9 alle 19 per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.

L’istanza per l’ammissione al contributo dovrà essere trasmessa al dipartimento regionale delle autonomie locali via pec entro e non oltre il 15 giugno 2024 a dipartimento.autonomie.locali@ certmail.regione.sicilia.it.

A commentare la vicenda è anche il deputato Dc Carmelo Pace. "Occorre prevenire spiacevoli incidenti e tutelare l'incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva - dichiara -. Le nostre spiagge devono essere sicure, giornate di spensieratezza non possono e non devono trasformarsi in un incubo".