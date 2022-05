Brutte notizie per le famiglie: in arrivo un aumento dei costi della mensa scolastica

Cresce il costo per il Comune, e aumenta anche l'importo previsto per il pagamento da parte delle famiglie per la mensa scolastica.

L'indirizzo è stato votato nei giorni scorsi dal Municipio, che da una indagine di mercato ha "evidenziato che il costo medio dei pasti adottato da altri comuni si aggira oltre i 4 euro a fronte dei 3.50 euro in atto".

"A fronte di una maggiore spesa a carico del bilancio comune, calcolata intorno a 30mila euro annui - dice l'Ente -, è necessario provvedere alla rideterminazione delle quote di compartecipazione a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio".

Secondo la nuova determinazione, a fronte di un costo per ogni pasto di 5,20 euro, per le fasce economiche da 0 a 3.500 euro i nuclei familiari saranno esenti dal pagamento; da 3.500 a 4mila euro pagheranno 1,04 euro a pasto; da 4.001 a 7mila euro 1.56 euro; da 7mila e un euro a 10mila euro 2,08 euro; da diecimila e un euro a 12mila euro 2,60 euro; da 12mila e un euro a 18mila euro 3,12 euro; da 18mila e un euro a 20mila euro, 3,74 euro; da 20mila e un euro a 25mila euro, 4,36 euro. I nuclei familiari che hanno un Isee da 25mila e un euro in poi il costo è quello dell'intera quota .

Il Comune, comunque, conferma le agevolazioni dello sconto del 15% sulla quota dovuta per il secondo figlio e un 20% per il terzo figlio in poi per le famiglie che hanno iscritto più di un figlio.