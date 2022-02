Servizio di assistenza ai disabili maggiorenni gravi, ecco come e quando presentare le domande

C'è tempo fino al 4 marzo per presentare la domanda di ammissione ai servizi di assistenza ed integrazione dei soggetti disabili gravi maggiorenni. Lo ha comunicato l'assessore ai servizi sociali Marco Vullo.

L'avviso, con il Distretto socio-sanitario D1 che vede il Comune di Agrigento come ente capofila, assicura i cosiddetti "percorsi di assistenza e integrazione"; si va dall’istruzione scolastica a l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti individuali mirati al miglioramento della qualità della vita.

Le istanze vanno presentata all'ufficio protocollo del Comune di Agrigento. Il modello può essere ritirato sia presso gli uffici del settore

servizi sociali sia on line scaricandolo dal sito del Comune all'indirizzo www.comune.agrigento.it.

E' necessario allegare una copia del documento di riconoscimento, la certificazione Isee riferita al 2021. Se tale certificazione è pari o superiore a 25 mila euro, le prestazioni saranno ridotte al 30 per cento.

Bisogna anche produrre una documentazione che attesti la disabilità grave.

I servizi erogati a beneficio del disabile si riferiscono agli ambiti sanitario, scolastico e socio-economico e riguardano principalmente l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale.

"Si tratta di una una grande opportunità per tantissimi disabili gravi agrigentini - ha detto Marco Vullo - che attraverso questi servizi avranno un immediato sollievo, soprattutto per chi ha bisogno di cure ed azioni concrete di integrazione. Il sostegno è infatti pensato a tutti qui soggetti che non riescono a svolgere una vita normale, la cui famiglie hanno difficoltà ad assisterli autonomamente".