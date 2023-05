Presunte tangenti per ottenere autorizzazioni di favore: archiviate le accuse per Sergio Vella

Presunti favori ad un dirigente della Regione siciliana per ottenere autorizzazioni più veloci, archiviate le accuse nei confronti dell'imprenditore Sergio Vella.

Vella, titolare di una società di gestione dei rifiuti, era stato indagato nel novembre del 2022 insieme al funzionario del Dipartimento regionale all'Energia Marcello Asciutto nel contesto di una vicenda che supponeva l'esistenza di un vero e proprio patto corruttivo: tangenti che sarebbero emerse nel contesto delle attività d'indagine condotte dalla Guardia di Finanza di Palermo sotto forma di un impegno di Vella, tra le altre cose, per "individuare ulteriori investitori (alla società del figlio di Asciutto ndr) al fine di ampliare il portafoglio clienti delle società d’investimento".

Adesso quella vicenda siè chiusa con un decreto di archiviazione emesso dal gip che aveva interdetto dalle attività di impresa Vella (provvedimento poi annullato dal Riesame).

"Alla luce di una corretta rivisitazione con dei fatti - dicono in una nota i legali di Vella, Pasquale Contorno e Giuseppe Grillo - il Pubblico Ministero, ha ritenuto che la propria ipotesi accusatoria non era assistita da indizi di colpevolezza, stante che 'non sono stati acquisiti (né potrebbero diversamente acquisirsi) elementi sufficienti per esercitare proficuamente l'azione penale'.

Una richiesta accolta dal Gip, appunto, rilevando "l'inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini a sostenere l'accusa in giudizio". Vella si era dimesso da ogni incarico nella sua azienda dopo la notifica dei provvedimenti a lui inizialmente destinati.