Serata danzante senza autorizzazioni, denunciato titolare di struttura ricettiva e multato anche il dj

Organizza serata danzante senza la prevista autorizzazione. Un licatese è stato denunciato alla Procura di Agrigento e gli sono state elevate sanzioni per un totale di 3 mila euro. Multato anche il dj.

I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, acquisito un video circolante sui social che pubblicizzava una serata danzante, per accertarne la veridicità, hanno fatto scattare il controllo nella nota struttura ricettiva licatese. E' stato appurato, dunque, che il titolare dell’esercizio aveva organizzato un pubblico spettacolo di intrattenimento danzante con la presenza di un dj animatore. All'arrivo dei poliziotti erano presenti molti clienti intenti a ballare e a consumare il pasto.

Il titolare avrebbe riferito agli agenti di essere in regola con le autorizzazioni per gli spettacoli e i trattenimenti danzanti e con la certificazione di agibilità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Al momento del controllo non è stato però in grado di esibire la documentazione richiesta. E' stato dunque denunciato alla Procura per aver organizzato e fatto uno spettacolo di trattenimento danzante in una struttura priva delle prescritte autorizzazioni amministrative di pubblica sicurezza. I poliziotti hanno inoltre elevato due sanzioni amministrative, per l’importo ciascuna di 1.500 euro, sia al titolare del locale che al dj, per aver effettuato una serata danzante senza le obbligatorie licenze di polizia.