Il sequestro del teatro di Eraclea Minoa, l'assessore Samonà: "Indagine interna per valutare eventuali responsabilità"

“Ho convocato a Palermo il direttore del Parco archeologico e disposto un’indagine interna per valutare eventuali responsabilità amministrative: l’incolumità pubblica è il bene primario”. Lo ha detto l'assessore regionale Alberto Samonà dopo aver appreso del sequestro preventivo effettuato dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento.

“La pubblica incolumità è l’aspetto più importante che non può mai passare in secondo piano ed è per questo che, qualora dovessero essere individuate responsabilità dirette, il governo agirà di conseguenza. Sono in costante contatto con il nucleo Tutela patrimonio culturale dei carabinieri perché la sicurezza di tutti è il bene primario. Nel decreto di sequestro, l’assessorato dei Beni culturali è stato dichiarato parte offesa e, a questo proposito, ho già convocato per domani mattina a Palermo il direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta (a cui era affidata la gestione del teatro), alla presenza del Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Agrigento - ha spiegato l'assessore comunale Samonà - . Contestualmente, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, ho chiesto che sia disposta un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità tecnico-amministrative”.