"Hanno tentato di non pagare i creditori dell'azienda fallita", scatta sequestro da oltre un milione di euro

La sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza presso la Procura di Agrigento, insieme al Nucleo di polizia economica delle fiamme gialle, ha provveduto ad effettuare, su disposizione del gip del Tribunale di Agrigento, un sequestro preventivo di circa 1 milione e centomila euro a carico del rappresentante legale della "3ESSE Snc" di Montallegro e di altre cinque persone, riconosciuti come "titolari di fatto e diritto" della società ormai fallita che si occupava della gestione di supermercati in varie zone della provincia.

il provvedimento è scattato in seguito alle indagini condotte dai finanzieri e coordinate dal pm Paola Vetro, che hanno ipotizzato come i sei indagati abbiano messo in campo delle azioni (ritenute non lecite) per sottrarre il patrimonio dell'azienda alle procedure previste di restituzione delle somme ai creditori, compiendo il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentaòe

Gli indagati, è l'ipotesi della procura, avrebbero distratto importanti somme liquide e beni strumentali e dei punti vendita (che sono stati traferiti grazie alla cessione dei rami d'azienda ad un'altra società però che sarebbe riconducibile alla stessa compagine), con un profitto di oltre un milione di euro che è stato adesso sequestrato preventivamente.

"Le indagini giudiziarie sono concluse - riporta ancora la nota firmata dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella - ma le condotte ad oggi contestate agli indagati non sono state ancora definitivamente accertate".