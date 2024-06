"Taxi del mare" sequestrati davanti alla Scala dei turchi, Mareamico: "Ripristinata la legalità"

"Nella prima mattinata di oggi, abbiamo assistito a una interessante operazione compiuta dalla guardia costiera di Porto Empedocle: in particolare la motovedetta ha sequestrato tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come taxi del mare alla Scala dei Turchi".

A riferirlo, in una mali, è l'associazione Mareamico Agrigento, che proprio in questi giorni aveva segnalato la presenza di numerose imbarcazioni in una zona della costa dove sarebbe proibito ormeggiare. "Oggi lo Stato ha risposto - dicono ancora dall'associazione -con questa perfetta operazione di ripristino della legalità".