Dopo le proteste arriva il sequestro: stop all'impianto dei rifiuti di contrada Cazzola

Sequestro preventivo questa mattina a Canicattì nei confronti di un impianto di trattamento de rifiuti. I sigilli sono scattati a carico della Marcopolo Srl, che gestisce l'area di conferimento in contrada Cazzola e Grotticelli - Iazzo Vecchio, anche se non sono chiare le motivazioni nè le presunte accuse mosse al privato.

Quello che è certo è che l'impianto è da mesi oggetto di numerose proteste da parte dei residenti e gli imprenditori che in quella zona hanno aziende agricole e strutture ricettive. In tal senso una manifestazione era in fase di organizzazione per i primi di luglio.

A scrivere all'Asp di Agrigento per segnalare appunto le preoccupazioni dei residenti era stato, meno di una settimana fa, l'assessorato regionale alla Salute che, nel sottolineare di essersi già rivolto all'azienda sanitaria a metà novembre del 2023 senza alcun esito, riportava la denuncia di due legali su un "presunto disagio olfattivo causato dallo smaltimento di rifiuti urbani in contrada Cazzola e Grotticelli - Iazzo Vecchio".

In particolare si chiedeva di "provvedere con urgenza a effettuare un sopralluogo atto a verificare quanto denunciato e relazionare all'assessorato". Inoltre, dato che nella segnalazione veniva fatto esplicito riferimento a colture di frutteti e terreni utilizzati a pascolo, si richiedevano verifiche anche in termini di sanità veterinaria.

L'impianto, adesso chiuso fino ad eventuali ricorsi o nuove decisioni dell'autorità giudiziaria, serviva numerosi comuni della provincia, che qui smaltivano i rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanizzato delle strade e che adesso, fintanto che non verrà individuato un nuovo punto di conferimento dovranno rivolgersi a discariche e altre strutture anche fuori dalla provincia di Agrigento.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.