Quelle discariche che si riformano in un attimo, scatta il blitz: sequestrati 3 immondezzai

L’isola ecologica di via Giarretta è stata trasformata in una discarica abusiva. Ma non è la sola a Licata dove polizia, Guardia costiera, vigili del fuoco, Arpa ed ufficio Igiene dell’Asp sono intervenuti anche a Piano Bugiades in contrada Pisciotto. Ai sequestri effettuati sta seguendo una vera e propria attività investigativa per provare ad identificare quanti più “sporcaccioni” possibili. L’isola ecologica, o questo dovrebbe essere, di via Giarretta era stata già bonificata, ma l’andirivieni di cittadini che depositano qualsiasi cosa l’ha, di fatto, trasformata, ancora una volta, in un immondezzaio. E a Piano Bugiades sono stati trovati e sequestrati non soltanto i “classici” rifiuti solidi urbani, ma anche rifiuti speciali e pericolosi.

Quando in via Giarretta sono stati apposti i sigilli, gli animi – di molti licatesi – sono diventati esagitati: in tanti se la sono presi con il personale in servizio che ha anche rischiato di essere aggredito poiché la gente avrebbe voluto continuare a depositare la spazzatura nell’isola.

Non è soltanto al decoro che, con il tour de force messo a segno dalle forze dell’ordine e dagli operatori sanitari, si sta puntando negli ultimi giorni a Licata, ma anche e soprattutto al rispetto delle regole: quelle del vivere civile. E i risultati – con sanzioni e addirittura denunce – arriveranno, appare scontato, nelle prossime ore. Perché gli agenti del commissariato – coordinati dal vice questore Cesare Castelli -, i militari della Capitaneria non sembrano affatto intenzionati a fare nessun passo indietro. Tutt’altro. Serve – ne sono convinti tutti – stangare chi ha sbagliato, e magari continua sistematicamente a farlo, per educare. Perché gli appelli al buon senso, al rispetto dell’ambiente e della salute pubblica fino ad ora non sono serviti affatto. E d’ora in avanti le temperature inizieranno ad aumentare, rischiando di creare appunto, con tutte quelle montagne di rifiuti abbandonati in ogni dove, dei rischi.